Stark: Haie entführen Sieg bei Tabellenführer KAC

Nach zwei Heimniederlagen meldeten sich Innsbrucks Eishockey-Cracks am Freitag in Klagenfurt stark zurück, bezwangen Leader KAC 3:2 nach Penaltyschießen. Für Mitch O‘Keefe war es der 100. Liga-Sieg als Haie-Trainer. Im heißen Rennen um die Top-Sechs sollen am Samstag (18 Uhr) in Laibach die nächsten Punkte her.