157 Kilo Crystal Meth am Flughafen Sydney entdeckt

Die australischen Behörden haben eine riesige Menge Methamphetamin (Crystal Meth) beschlagnahmt, die per Luftfracht aus Deutschland ins Land geschmuggelt werden sollte. Knapp 157 Kilo der synthetischen Droge seien bereits Ende vergangenen Jahres am Flughafen von Sydney sichergestellt worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.