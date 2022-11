Rekordfund: 200 Kilo Crystal Meth beschlagnahmt

Ermittler haben mit rund 200 Kilogramm Crystal Meth die nach eigenen Angaben bisher wohl größte Menge der Droge in Deutschland beschlagnahmt. Der Zugriff gelang Fahndern bereits am 11. Oktober in Sinsheim, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn bei einer Pressekonferenz am Freitag mitteilten.