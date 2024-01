Revival für das Fahrrad bei „Burgenland Extrem“

Freitag früh um 4 Uhr 30 startet ein Teil der „Burgenland Extrem“ Tourengeher in Oggau, danach gibt es Starts um 7 Uhr in Hegykö, sowie um 8 Uhr in Apetlon und Neusiedl am See. 3600 Wanderwillige jeden Alters sind angemeldet und versuchen die 13. Auflage der Tour zu bestehen.