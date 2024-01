Austria Lustenau freut sich auf erste Raseneinheit

Eine erste Trainingseinheit auf den zwei an den Hotelkomplex grenzenden Fußballplätzen steht für die Austrianer heute Vormittag auf dem Programm, endlich wieder einmal auf richtigem Rasen. In den sieben Tagen in Side werden die Lustenauer einmal testen, nächste Woche Dienstag gegen den slowenischen Erstligatabellenführer NK Celje. Im Gegensatz dazu hatte Altach ursprünglich fünf Vorbereitungsspiele in zehn Tagen geplant, eines davon sagten die Rheindörfler aber dann kurzfristig ab.