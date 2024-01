Rechnungshof vermisst Landesziele zu CO2-Reduktion

Kritik der Opposition

Ungeachtet der Kritik erkennt ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel „eine wichtige Bestätigung für unsere umfassende Klima- und Energiestrategie“ durch den LRH. Bestätigt sehen sich auch SPÖ, Grüne und NEOS durch den LRH-Bericht - und zwar in ihrer Kritik an der schwarz-blauen Klimapolitik: SPÖ-Energiesprecher Thomas Antlinger nimmt LH Thomas Stelzer (ÖVP) als obersten Koordinator in Sachen Klimaschutz in die Pflicht, „endlich klare Klimaziele zu definieren“.