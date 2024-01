Erste Massenhinrichtung im Irak seit Jahren

„Die Wiederaufnahme von Massenhinrichtungen im Irak ist eine entsetzliche Entwicklung“, erklärte Human Rights Watch. Die Massenexekution fand bereits am 25. Dezember im Gefängnis Nasirijah statt - dies ist die einzige Haftanstalt, in der die Todesstrafe exekutiert wird, wie die Organisation berichtete. Es war die erste Massenhinrichtung seit der Exekution von 21 Männern am 16. November 2020.