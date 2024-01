„Versandhaus“ plünderte Konto von Klagenfurter

Was aber an sich unproblematisch wäre - für die Wiederherstellung bräuchte der vermeintliche Mitarbeiter „nur“ die Zugangsdaten des geschockten „Opfers“. Woraufhin der 66-jährige Klagenfurter diese telefonisch übermittelte und via Bank App in Folge (aus unbekanntem Grund) einige Überweisungen bestätigte. Gesamtschaden: mehrere tausend Euro!