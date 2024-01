Josef Fritzl tritt am Donnerstag vor drei Richter

Im März werden es nun 15 Jahre, die Josef Fritzl bereits hinter Gitter sitzt. Er hatte seine Tochter 24 Jahre hindurch in einem Kellerverlies seines Hauses in Amstetten eingesperrt, sie dort unzählige Male vergewaltigt und mit ihr sieben Kinder gezeugt. Seine Anwältin, Astrid Wagner, will ihn jetzt aus dem Maßnahmenvollzug holen. Laut Wagner sei ihr Mandant „zu entlassen und in den Normalvollzug zu stellen“.