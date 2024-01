Im Sprint die Piste hinauf: Anfängerin probiert´s

Redakteurin Elisa Aschbacher freut sich auf die „Rote Laterne“

Brav befolge ich den Ratschlägen von Christof und starte langsam. Der 26-Jährige flitzt an mir vorbei. „Okay, das schaffe ich am Samstag niemals“, denke ich mir. Ich stelle mich schon einmal darauf ein, dass ich die „Rote Laterne“ erhalten werde. Sie ist nämlich der Preis für den Verlierer! Aber darum geht es ja nicht. Spaß und Aktion stehen im Vordergrund. „Bei dem Night Sprint handelt es sich um eine kurze Distanz, also 1800 Meter. Hier spielt sich viel im Kopf ab und bei genau so einer Veranstaltung kann man selbst an seine Grenzen gehen und über sich hinaus wachsen.“