Bedingte Haft! Pucher zum ersten Mal verurteilt

Der Verhandlungsunfähige blieb dabei, ja, so war’s, er habe Vize-Vorständin K. beauftragt, die 70.000 über den zur Gewohnheit gewordenen nicht realen Geldkreislauf zu besorgen, anstatt den Betrag aus der eigenen Tasche aufzubringen. Somit wurden die Bankkunden geschädigt. K. packte die 500-er-Scheine in ein Kuvert, das Pucher an H. übergeben haben will.