Kleider machen Leute - Upcycling in der Modewelt

Aus Alt mach Neu

In ihrem schuleigenen Thrift-Store im Erdgeschoss der Schule, verkaufen sie gebrauchte Hosen, Jacken, Mäntel, T-Shirts, Kleider, Schuhe, Hüte und Schmuck, die allesamt noch gut in Schuss sind. „Restyle“ heißt der Laden, in dem die zwei Schülerinnen und gleichzeitig Geschäftsführerinnen Sara Mujakic und Viktoria Feuerstein mit ihren Klassenkolleginnen „alter Mode“ eine „neue Chance“ geben.