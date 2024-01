„Dieser Pokal wird ganz tief ins Herz geschlossen“

Knapp sieben Jahre nach der Neugründung des Welser Basketball-Vereins war es am Sonntag um 17.36 Uhr endlich so weit, fixierten die Flyers mit dem 71:66 im Cup-Finale in Traiskirchen den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Für die Messestadt ist es überhaupt erst der dritte, nach dem Cup-Sieg 2006 und dem Meistertitel 2009.



Geburtstagskind beschenkt

„Wir haben in den letzten Jahren schon miterlebt, dass Basketball-Wels ganz groß ist. Mittlerweile sind wir bei jedem Heimspiel ausverkauft. Umso schöner ist es, dass wir nun einen Pokal nach Hause bringen“, freute sich auch Youngster Danilo Tepic, der ausgerechnet am Sonntag seinen 24. Geburtstag feierte, über den hart erarbeiteten und längst überfälligen Erfolg.