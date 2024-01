Überlebenskampf der Vegetarier & Lucys Wunden

So toll, dass er das Model sogar bis in seine Träume verfolgt: „Ich habe das Gefühl, ich schlafe von Nacht zu Nacht besser. Ich habe so wild geträumt, diese Nacht. Ich hatte einen Sex-Dream, ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum. Was kann ich denn dafür, wenn die hier so einen hotten Typen reinschicken?“ Und im Dschungeltelefon gestand Anya: „Ich erwische mich schon dabei, wie ich mit meinem Blick an ihn gefesselt bin. Abgesehen von seiner Freundin, könnte ich mich schon in ihn verknallen.“