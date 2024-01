Kinderzeichnungen in leerem Hamas-Verlies entdeckt

Man kann sich kaum vorstellen, welche Torturen jene Geiseln durchleben mussten, die unter dem Haus eines Terroristen der Hamas in Chan Junis festgehalten worden waren. Dieses Versteck wurde von der israelischen Armee am Wochenende entdeckt. Die Soldaten waren auf das Verlies gestoßen, nachdem sie einen unterirdischen Gang in einer Tiefe von 20 Metern etwa einen Kilometer lang entlanggegangen waren.