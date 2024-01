„Wir haben bewiesen, dass nichts unmöglich ist“

Bozovic und Mittendorfer weiterhin angeschlagen

Janko Bozovic war im Spiel gegen Spanien in den Schlusssekunden der Matchwinner und mitverantwortlich für das Remis über den zweifachen EM-Champion. Er wird krankheitsbedingt auch gegen Deutschland ausfallen. Moritz Mittendorfer ist am Weg der Besserung, wird im heutigen Aufgebot von Ales Pajovic aber auch keine Rolle einnehmen. Das gesamte Geschehen in der Kölner Lanxess-Arena können Sie ab 20 Uhr 30 auf krone.at mitverfolgen.