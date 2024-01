Größter Eisberg der Welt nimmt schnell Fahrt auf

Koloss schmilzt von unten ab

Wie die meisten Eisberge aus dem sogenannten Weddell-Sektor werde er wahrscheinlich in den Südatlantik gelangen, so die ESA. Das passierte auch dem zuvor weltgrößtem Eisberg A76. „Da er jetzt in wärmere Gewässer gedriftet ist, wird er da jetzt von unten nach und nach abschmelzen und natürlich besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass er immer instabiler wird“, erklärte eine Meereisphysikerin dem SWR. Vermutlich werde er in mehrere Teile zerbrechen und seinen Status als größter Eisberg der Welt verlieren.