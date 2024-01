Emilio Sakraya kämpft nicht nur gegen die Zeit

Wer jetzt sofort Tom Tykwers Kultfilm „Lola rennt“ denkt, in dem Franka Potente 1998 ebenfalls durch Berlin sprintet, sei gewarnt: In „60 Minuten“ wird nicht über Zufall und Schicksal philosophiert, sondern knallhart Ärsche versohlt. Da wären wir dann auch schon beim Highlight des Films. Während in deutschen Produktionen Kampfszenen meist halbherzig in Szene gesetzt werden, wird hier echte Kampfkunst auf Hollywood-Niveau gezeigt. Schön choreografierte Sequenzen „schmücken“ von Anfang bis Ende den nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit. Der Einsatz von Stuntfrau Marie Mouroum und Sakrayas langjährige Erfahrung mit Karate und Kung-Fu waren da wohl eine gute Grundlage.