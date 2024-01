Architekt Heinz Tesar 84-jährig gestorben

Der Architekt Heinz Tesar wurde 1939 in Innsbruck geboren und studierte später Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse von Professor Roland Rainer. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit Embryobildern und Homotypen eröffnete er 1973 sein eigenes Atelier in Wien. Seit den 1980er Jahren lehrte er an verschiedenen Universitäten in Europa und auch Amerika.