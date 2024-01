Ad-populum: Der Trugschluss der Massenmeinung

Das Argumentum ad populum in der Politik

Das Muster rund um die „Beweisrede für das Volk“ hat sich dabei in der heutigen Zeit nicht verändert: Sie wird abseits von Alltagsgesprächen vor allem in populistischen Reden, aber auch in den Medien, sowohl in den traditionellen als auch online, gern verwendet. Es handelt sich um ein manipulatives Scheinargument, das unter anderem ausnutzt, dass Menschen sich prinzipiell gern einer Gruppe zugehörig fühlen und der Mehrheit nicht widersprechen wollen. Damit stellt es eine Unterform des Autoritätsarguments dar, bei dem eine Mehrheit als Autorität angeführt wird.