Alle Pokale und Darts weg! „Habe sie abgegeben“

Für das Jahr 2024 nimmt sich Wright zwei Konkurrenten als Vorbilder. „Ich habe mir die Weltmeisterschaft angeschaut, nachdem ich ausgeschieden war, und Luke Littler und Luke Humphries haben mich mit dem, was sie gemacht haben, inspiriert“, schwärmt der 53-Jährige. „Vor allem Luke Humphries, mit dem, was er in den letzten vier Monaten gewonnen hat. Es beweist, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet.“