Sophie Turner zog Anzeige gegen Joe Jonas zurück

Einigung erzielt

Mittlerweile hätten die Eltern in dem Sorgerechtsstreit eine Einigung erzielt und dies auch von einem Richter in England genehmigt bekommen, berichtete die Zeitschrift „People“ am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die Kinder sollen demnach abwechselnd mit ihrer Mutter und ihrem Vater in den USA und in England aufwachsen.