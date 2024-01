Jetzt kommt die„Mission Vorwärts“ in die Gänge

Augenmerk liegt auf Überwachungstechnik

Blick zurück: 2023 waren Burgenlands Soldaten erneut Helfer in höchster Not. Im Einsatz gegen Hochwasser und bei einem großflächigen Schilfbrand auf dem Neusiedler See zeigte das Militär seine Stärken im Katastrophenschutz. Gemeinsam mit der Polizei hat das Bundesheer mehr als 30.000 Flüchtlinge an der Grenze zu Ungarn aufgegriffen. Bis zu 450 Soldaten sind derzeit dafür eingeteilt. „Wir wollen keine Grundwehrdiener mehr zum Einsatz gegen illegale Migration beordern. Denn jeder Rekrut, der für drei Monate an der Grenze ist, kann nicht voll ausgebildet werden“, sagt Gasser. Verstärkt wird auf Überwachungstechnik gesetzt. 450 Grundwehrdiener befanden sich übrigens im vergangenen Jahr beim Jägerbataillon 19 in der Ausbildung.