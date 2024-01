Dr. Bob: „Will nicht in Rente, bis ich 94 bin!“

Die Kandidaten werden „nass, nass, nass“

Die Wetterlage im Camp sei aber eher mäßig: „Nass, nass, nass. Im Jänner ist hier Regenzeit. Das Camp befindet sich in einem halbtropischen Regenwald, nahe des Örtchens Murwillumbah, das die Liste der regenreichsten oder nassesten Orte in New South Wales anführt. Hier regnet es durchschnittlich mehr als sonst wo im Bundesland. An zweiter Stelle steht das Kangaroo Valley - der Ort, an dem ich wohne.“