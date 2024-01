Unglaubliches „Hangover“-Wochenende zweier Wiener

„Eine besoffene Geschichte“ der Sonderklasse mündete in einem Strafprozess: Zwei Wiener (19 und 21) verabredeten sich am 10. Juni zuerst mit Männern, die sich von ihnen fesseln lassen wollten - um sie in diesem wehrlosen Zustand zu bestehlen. Und verursachten am selben Tag einen Crash mit einem Fahrradfahrer, dessen Wohnung sie kurz darauf fluteten. Möbel und Musikinstrumente besprühten sie mit einem goldenen Felgenspray.