Gottfried Helnwein verhüllt Gebäude in Gmunden

Werkschau in der Albertina Wien

Der Maler, dem bis 11. Februar in der Albertina in Wien mit „Helnwein - Realität und Fiktion“ eine große Ausstellung gewidmet ist, wird zwei Gebäude in der Traunseestadt verhüllen - soviel haben die Stadtgemeinde und die Salzkammergut Festwochen Gmunden, die hinter dem Projekt stehen, bereits verraten. Weitere Details werden erst Ende Jänner feststehen.