Wiens Ringturm als Mahnmal gegen häusliche Gewalt

In einer kleineren Version war das Bild bereits an mehreren Stellen in Österreich zu sehen, so auch während des vergangenen Winters am Gerüst des Stephansdoms. Noch nie jedoch wird das Mahnmal gegen Gewalt so unübersehbar sein: Die Verhüllung des Ringturms besteht aus 30 bedruckten Netzbahnen in einer Breite von drei Metern und einer Länge von bis zu 43 Metern.