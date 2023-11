Moretti, Helnwein und sehr geheime Briefe

Kult-Künstler in Fabrikshalle

Im Reigen der Ausstellungen bahnt sich ein Highlight an: Schockmaler und Kult-Künstler Gottfried Helnwein wird voraussichtlich in der Hipp-Halle Gmunden ausstellen. Derzeit ist in der Wiener Albertina eine große Helnwein-Schau zu sehen, die noch bis 11. Februar läuft.