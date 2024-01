So viele illegale Einreisen in EU wie zuletzt 2016

Die Zahl der irregulären Einreisen von Migranten in die EU ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gestiegen. Mit der Ankunft von 380.000 Menschen sei der höchste Stand seit 2016 erreicht worden, teilte die in Warschau ansässige Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag mit.