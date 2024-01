Ein Gesundheitszentrum, das alle Stückerln spielt

Alles läuft nach Wunsch

Seit Kurzem hält das hochmoderne Gesundheitszentrum mit Tagesklinik, HNO und Co. in Deutsch Kaltenbrunn-Berg im Bezirk Jennersdorf seine Pforten offen. „Punkto Infrastruktur besteht in unserer Region noch Aufholbedarf. Das war die größte Motivation für mich, dieses Projekt umzusetzen“, erklärt der umsichtige 44-Jährige.