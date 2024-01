„Ich bin sexy, selbstbewusst und auch schüchtern“

„Ich bin definitiv ein Landkind, in Oberösterreich fühle ich mich nach wie vor zuhause. Dort ist die Welt ruhiger und vielleicht auch um einiges freundlicher“, lacht Marie-Sophie Kreissl beim Gespräch mit der „Krone“. Tja, das mit der Ruhe ist jetzt einmal vorbei. Im Minutentakt trudeln Interviewanfragen herein, in den kommenden drei Monaten wird die 29-Jährige, die in Ried im Traunkreis aufgewachsen ist, kaum Verschnaufpausen haben: Sie geht beim heurigen Song Contest für Österreich an den Start.