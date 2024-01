„Unterhaltung ist kein böses Wort für uns“

Die „Comic Operetta“ basiert auf Voltaires satirischer Novelle „Candide oder der Optimismus“, in der er den deutschen Philosophen Leibniz ad absurdem führt. Der propagierte, dass, egal, was passiert, wir in der besten aller möglichen Welten leben. Voltaire schickt den jungen Candide in die Welt, um die These zu widerlegen.