Ines Valentinitsch: Die Freiheit des Körpers malen

Anfang Mai trat Ines Valentinitsch auf Einladung der Galerie ROOM OF FINE ARTS im Palais Trauttmansdorff auch erstmals in ihrer Heimatstadt Graz auf und performte zusammen mit der Ausdruckstänzerin Veronica Vetrila und dem Musiker Marek Jason Isleib. Die während dieser Performance entstandenen Werke sind noch bis 10. Juli in der Ausstellung „Be you to the full“ im ROOM OF FINE ARTS (Bürgergasse 5, Palais Trauttmansdorff, 8010 Graz) zu sehen.