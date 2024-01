Frühere „Buhlschaft“ Elisabeth Trissenar gestorben

Erste Theaterarbeiten führten Trissenaar und Neuenfels nach Krefeld. Sie spielte in Bochum und bei Peter Palitzsch am Staatstheater Stuttgart. Trissenaar wirkte am Schauspiel Frankfurt, dem Burgtheater, am Schauspielhaus Zürich und am Schauspiel Köln. In Berlin arbeitete sie mit Neuenfels von 1985 bis 1990 an der Volksbühne, von 2001 an spielte sie dortigen am Deutschen Theater. Dort verkörperte sie in Elfriede Jelineks extra für Trissenaar geschriebene Stück „Jackie und andere Prinzessinnen“ die Rolle der Kennedy-Witwe Jackie O.. Regie führte - wie in Dutzenden anderen gemeinsamen Produktionen - Ehemann Neuenfels.