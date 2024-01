Salzburger setzen beim Urlaub auf Sicherheit

USA, Thailand, Dubai bei Fernreisen beliebt

„Bei der Buchung der Fernreisen sind die Salzburger bislang noch zurückhaltend“, stellt Marina Wörgötter vom Reiseanbieter Tui in Zell am See fest. Wer schon Langstrecke gebucht hat, den zieht es heuer nach Thailand, Dubai, Abu Dhabi oder in die USA.