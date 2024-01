Als 1944 die ersten Bomben auf Klagenfurt fielen

„Das war ja nichts Neues, dass amerikanische Flugzeuge über Klagenfurt flogen. Daher waren wir auch nicht auf die Gefahr vorbereitet“, erinnert sich Dietmar Lacker im Gespräch mit der „Krone“ an den 16. Jänner 1944. „Doch an diesem Sonntag, zehn Minuten nachdem sie am Himmel aufgetaucht waren, warfen sie erstmals Bomben ab. Ich kam gerade mit meiner Mutter aus der Kirche.“