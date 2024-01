Stegersbach will 300.000 Nächtigungen

Stegersbach hat das Potenzial für 300.000 Nächtigungen, ist Larimar-Chef Hans Haberl überzeugt. „Aber, wenn es so weitergeht, dann werden wir diese Marke nie knacken“, bringt der Hoteliers einmal mehr die rar gewordene Vermarktung des Thermenorts zur Sprache, die er in der Auflösung des Marketingvereins 2018 sieht. Schon seit Jahren steht das neue Tourismusgesetz und der Burgenland Tourismus, aber auch die Gemeinde, der man zu wenig Nachdruck vorwirft, wenn es um die Positionierung geht, in der Kritik der Stegersbacher Touristiker. „Einen Schuldigen zu suchen wäre der falsche Ansatz, aber es braucht wieder mehr gemeinsamen Einsatz, um Stegersbach auf den touristischen Nachfragemarkt zurückzuführen“, meint Haberl.