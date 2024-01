Polizeihund „Cupido“ rettet Frau vor dem Erfrieren

Die 84-jährige, demenzkranke Frau war am Sonntag gegen 19 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung im Bezirk Spittal an der Drau abgängig. Deshalb wurde von der Streife der Polizeiinspektion Spittal an der Drau und einer Streife der Polizeidiensthundeinspektion Paternion im Gebäude und im Nahbereich nach der Abgängigen gesucht. Letztendlich führte Diensthund „Cupido“ seinen Hundeführer Mario Druml auf die richtige Spur. Der Belgische Schäferrüde konnte die Abgängige gegen 21.15 Uhr in einem hinter der Pflegeeinrichtung gelegenen Feld, versteckt hinter einem Holzstapel, auffinden. Die Frau war unverletzt, aber leicht unterkühlt.