Hauser und Eder verbessern sich in Verfolgungen

Österreichs beste Biathleten haben sich am Sonntag in den Verfolgungs-Bewerben des Weltcups in Ruhpolding verbessert. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser lief von Position 28 nach dem Sprint mit nur einem Schießfehler auf Platz 17 nach vorne. Routinier Simon Eder schob sich im Männer-Rennen mit einer fehlerfreien Leistung von Rang 27 auf 21. Johannes Dale führte vor Sprintsieger Vetla Sjastad Christiansen und Weltcup-Leader Johannes Thingnes Bö einen norwegischen Dreifacherfolg an.