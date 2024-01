Sagartz wieder zum Landesparteiobmann gewählt

Rundumschlag gegen SPÖ-Alleinregierung

In seiner Rede holte Christian Sagartz zu einem Rundumschlag gegen die Landesregierung und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus. „Das Burgenland steuert in eine falsche Richtung. Unter Landeshauptmann Doskozil wird alles verstaatlicht, zulasten jener, die fleißig sind und Steuern zahlen. Als Volkspartei werden wir daher weiter gegen den roten Belastungskurs kämpfen. Unser Weg ist ein anderer. Während andere drüberfahren, hören wir zu, denn gemeinsam können wir viel erreichen, miteinander haben wir noch viel vor“, so Sagartz, der auch erneut die Abschaffung der Baulandsteuer fordert. Im Blickwinkel habe er vor allem die Landtagswahl 2025. „Wir müssen kräftig umrühren, es wird eine Richtungsentscheidung“, meint Sagartz. Man wolle wieder in die Landesregierung und die rote Mehrheit brechen.