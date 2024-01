Flammeninferno ++ Putin-Tochter gibt Interview

Am Freitagmorgen wurde in der Sunken City auf der Wiener Donauinsel Feueralarm ausgelöst. Ein Lokal stand in Flammen. Und: Putins Tochter die älteste Tochter des russischen Machthabers, hat ein seltenes Interview gegeben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12 Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.