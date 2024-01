Rapper Wiz Khalifa bekifft beim Elternsprechtag

Khalifa will nicht „falsch“ wirken

Wiz zufolge wolle er damit vermeiden, „falsch“ zu wirken. „Ich komme high an, weil ich will, dass sie eine Verbindung zu meinem wahren Ich herstellen. Ich will nicht, dass sie eine falsche Version von mir bekommen oder dieses erfundene Elternteil, von dem die Gesellschaft denkt, dass man es sein sollte“, erklärte er.