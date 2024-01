Nun ruft auch noch Frankenstein nach ihm

Stolz kann er dennoch auf seinen neuen Auftrag sein, denn es ist nicht nur Guillermo Del Toro, der als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent beteiligt ist, sondern auch ein starbesetzter Cast, der in „der feinen, freien Adaption in Form einer Abenteuergeschichte“ von „Frankenstein“ mitwirkt. Neben dem Marvel-Helden Oscar Isaac, der Frankenstein spielt, wird mit dem österreichischen Oscarpreisträger Christoph Waltz ein weiterer Schauspiel-Gigant mit Kammerer am Set stehen. Jacob Elordi schlüpft in die Rolle von Frankensteins Monster. Wann der Film um Wissenschafter Frankenstein auf Netflix anläuft, steht noch nicht fest. Auf Kammerer - eine unserer heißesten Aktien in der Traumfabrik Hollywood - freuen dürfen wir uns voraussichtlich Ende 2024, wenn er in Star-Regisseur Ron Howards Film „Eden“ über den Bildschirm flimmert.