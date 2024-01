Mehrkämpferin Dadic gibt nach 16 Monaten Comeback

„Genügend Zeit“

Dadic bestreitet zunächst Wettkämpfe in Schweden und hat danach am ersten Februar-Wochenende in Tallinn den ersten kompletten Fünfkampf sowie eine Woche später die österreichischen Hallenmeisterschaften auf dem Programm. Ob es danach auch zur Hallen-WM Anfang März nach Glasgow geht, hängt davon ab, wie das Knie die Wettkampfbelastungen verkraftet. Denn die großen Ziele im Frühjahr sind die EM in Rom im Juni und vor allem die Qualifikation für Paris. „Es ist noch genügend Zeit, Selbstvertrauen zu tanken und wichtige Punkte im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation zu sammeln“, gibt sich Dadic zuversichtlich.