Das Salzkammergut auf 23 „geflammten Tellern“

Schon die Oma hatte das grün gemusterte Geschirr, die künftigen Enkel werden es auch lieben: Die Gmundner Keramik wird in der Technik des „Flammens“ verziert, was längst zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Doch der Geschirrproduzent setzt auch auf kreative Impulse: In seiner Keramikmanufaktur ist die Kunst zu Hause, die OÖ Landes-Kultur GmbH bietet seit 2022 mit der Academy of Ceramics Gmunden den Rahmen dafür.