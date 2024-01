Feuerteufel zündete Papierstapel in Dornbirn an

Um 3 Uhr morgens wurden am Dienstag die Einsatzkräfte alarmiert. In der Dornbirner Bahnhofstraße brannte es. Einem Passanten war ein brennender Papierstapel aufgefallen. Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass gleich drei solcher Stapel in der Bahnhofstraße in Flammen standen. Das Altpapier hätte am Dienstagmorgen abgeholt werden sollen.