Mutter in NÖ getötet: Unterbringung für Sohn (28)

Manuskript über Aliens und Freimaurer

Doch was führte zu der Schreckenstat in dem schmucken Reihenhaus vor den Toren Wiens? „In den Monaten vor der Tat kippte der Betroffene immer mehr in Verschwörungstheorien. Wegen seiner Impfansicht fühlte sich Martin S. in der Coronazeit ausgegrenzt. Gedanken über Aliens und zum Weltuntergang fesselten ihn so sehr, dass er darüber ein Manuskript verfasste“, führt die Staatsanwältin aus. „Worum ging es in dem Manuskript?“, will die Richterin wissen. „Um Aliens und um Freimaurerei“, antwortet Martin S., der auch seine Mutter und ihren Mann in der Tatnacht für Aliens hielt.