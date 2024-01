Tödlicher Arbeitsunfall in Großpetersdorf

Ein 39-jähriger Mann ist am Montag kurz vor Mitternacht bei einem Arbeitsunfall in einem Autozuliefererbetrieb in Großpetersdorf auf tragische Weise tödlich verunglückt. Sofort eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen blieben erfolglos. Im Unternehmen sitzt der Schock tief.