Casting hilft bei der Suche nach einer Lehrstelle

Maßnahme gegen Fachkräftemangel

Viele Betriebe sind aktuell auf Nachwuchssuche. „Anstatt jedoch nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen wieder Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth. Angesprochen sind Jugendliche der 9. Schulstufe, Schulabbrecher und auch jene mit Interesse am Erlernen eines neuen Berufs. „Das Angebot des ,Lehrlingscastings‘ steht jedem zur Verfügung“, betonen die Veranstalter. Jugendliche können dabei Bewerbungsgespräche an einem Ort gleich mit mehreren möglichen Arbeitgebern führen.