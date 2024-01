Kohlmeise ist häufigster Gast am Futterhäuschen

Im Dezember waren alle Naturliebhaber aufgerufen, sich an einer Vogelzählung zu beteiligen. Der Naturschutzbund Österreich und Fressnapf Österreich wollten erheben, welche Vogelarten im Winter in Österreich anzutreffen sind. Auf der Plattform naturbeobachtung.at konnte man sich anmelden und dann die Beobachtungen eingeben. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie groß der Artenreichtum bei den Wintervögeln ist. Bis zu 100 verschiedene Arten wurden auf der Plattform gemeldet. Die häufigsten Gäste an den Futterstellen waren in Kärnten übrigens die Kohlmeisen. Oft gesehen wurden außerdem Amseln, Blaumeisen und Rotkehlchen sowie der Buchfink.